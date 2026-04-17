Montpellier

SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN MANUEL DIAZ

6 Rue de la Spirale Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Ne manquez pas la soirée French Bohemian du 18 avril 2026 à 19h30 avec le concert live de Manuela Diaz à l’Hôtel Mercure Centre Comédie

Ne manquez pas la soirée French Bohemian du 18 avril 2026 à 19h30 avec le concert live de Manuela Diaz à l’Hôtel Mercure Centre Comédie .

6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 89 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss the French Bohemian evening on April 18, 2026 at 7:30pm with a live concert by Manuela Diaz at the Hôtel Mercure Centre Comédie

L’événement SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN MANUEL DIAZ Montpellier a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT MONTPELLIER