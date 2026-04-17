SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN MANUEL DIAZ Montpellier
SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN MANUEL DIAZ Montpellier samedi 18 avril 2026.
Montpellier
SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN MANUEL DIAZ
6 Rue de la Spirale Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Ne manquez pas la soirée French Bohemian du 18 avril 2026 à 19h30 avec le concert live de Manuela Diaz à l’Hôtel Mercure Centre Comédie
Ne manquez pas la soirée French Bohemian du 18 avril 2026 à 19h30 avec le concert live de Manuela Diaz à l’Hôtel Mercure Centre Comédie .
6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 89 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Don’t miss the French Bohemian evening on April 18, 2026 at 7:30pm with a live concert by Manuela Diaz at the Hôtel Mercure Centre Comédie
L’événement SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN MANUEL DIAZ Montpellier a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- AMEL BENT – ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier 17 avril 2026
- LOUIS CATTELAT – LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier 17 avril 2026
- LE PROCÈS FOUQUET Montpellier 17 avril 2026
- VIRTUOSITÉ ET DESTIN PEKKA-SALONEN • PROKOFIEV • CHOSTAKOVITCH Montpellier 17 avril 2026
- VIRTUOSITÉ ET DESTIN Montpellier 17 avril 2026