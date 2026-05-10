Soirée fruits de mer à Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle
Soirée fruits de mer à Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle samedi 6 juin 2026.
Saint-Julien-Beychevelle
Soirée fruits de mer à Beychevelle
Salle des fêtes de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le comité des fêtes de Beychevelle organise sa soirée Fruits de mer à la salle des fêtes.
Au menu soupe de poisson ; Plateau de fruits de mer ; Fromage ; Dessert et café.
La partie musicale sera assurée par Dominique Delill
Sur réservation avant le 19 mai. Le règlement sera demandé lors de l’inscription. .
Salle des fêtes de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 89 03 56
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English : Soirée fruits de mer à Beychevelle
L’événement Soirée fruits de mer à Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Médoc-Vignoble