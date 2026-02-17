Soirée Funky, House et Techno Espace Cabaret Vauban Brest

Soirée Funky, House et Techno

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 00:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Originaire de Quimper, Alex Dahlka est un DJ et producteur dont l’univers musical se distingue par une exploration sonore riche et audacieuse. Son style mêle habilement deep tech minimal, house progressive e trance, relevé de touches acidulées qui lui confèrent une énergie unique. Ses compositions, imprégnées d’influences des années 90 et ponctuées de voix percutantes, offrent une expérience sonore originale et captivante. En 2019, il lance les soirées Sphère, rendez-vous incontournable du paysage électronique quimpérois. Sphère devient rapidement le rendez-vous des passionnés de musique électronique, accueillant artistes locaux et internationaux.

Véritable alchimiste du son, Soul Mates est un DJ originaire de Quimper, passionné par les vibrations profondes et les grooves envoûtants. Spécialisé dans la house et la deep house, il crée des sets élégants, subtils et immersifs, parfaits pour faire voyager les esprits tout en gardant le corps en mouvement. Chaque mix est une invitation à la détente et à l’élévation, avec des sonorités chaudes, des basses rondes et des nappes aériennes qui captivent dès les premières mesures. Soul Mates, c’est l’âme de la nuit, toujours en quête de la parfaite harmonie entre émotion et rythme.

Avec Toochuss, la fête prend des allures de fièvre disco ! Amoureux des sons rétro, Toochuss remet au goût du jour les classiques disco-funk tout en les combinant avec des pépites modernes pour un cocktail explosif de groove et d’énergie. Ses sets sont une ode à la danse, aux paillettes, et à la bonne humeur. Riffs de guitare funky, lignes de basse puissantes et cuivres éclatants Toochuss fait vibrer les dancefloors avec une vibe vintage irrésistible. Prépare-toi à transpirer, sourire et danser sans retenue. Avec lui, la fête ne s’arrête jamais. .

