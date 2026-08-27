AGENDA · Haselbourg
Soirée gauloise dansante Salle polyvalente Haselbourg
samedi 3 octobre 2026 · Salle polyvalente · Haselbourg
Informations pratiques
Haselbourg
Soirée gauloise dansante
Salle polyvalente Route de Hellert Haselbourg Moselle
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Tout public
22 .
Salle polyvalente Route de Hellert Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 6 22 28 05 88
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English :
L’événement Soirée gauloise dansante Haselbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG
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