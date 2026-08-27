Soirée gauloise dansante Salle polyvalente Haselbourg

Informations pratiques

Haselbourg

Soirée gauloise dansante

Salle polyvalente Route de Hellert Haselbourg Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Tout public

22 .

Salle polyvalente Route de Hellert Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 6 22 28 05 88

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English :

L’événement Soirée gauloise dansante Haselbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG