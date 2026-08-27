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AGENDA · Haselbourg

Soirée gauloise dansante Salle polyvalente Haselbourg

samedi 3 octobre 2026 · Salle polyvalente · Haselbourg

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Route de Hellert
Ville
57850 Haselbourg
Département
Moselle
Tarif
22 Tarif de base plein tarif

Haselbourg

Soirée gauloise dansante

Salle polyvalente Route de Hellert Haselbourg Moselle

Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Tout public
22  .

Salle polyvalente Route de Hellert Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 6 22 28 05 88 

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English :

L’événement Soirée gauloise dansante Haselbourg a été mis à jour le 2026-08-27 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG

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