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AGENDA · Cavarc

Soirée Gourmande Cavarc

samedi 4 juillet 2026 · Cavarc

Soirée Gourmande Cavarc

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Bourg de Saint-Dizier
Ville
47330 Cavarc
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Cavarc

Soirée Gourmande

Bourg de Saint-Dizier Cavarc Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Stands de restauration, viticulteur, buvette. Apportez vos assiettes et couverts !
Concert du trio Chantal Guerzoni (voix, guitare, piano) pop française, anglophone, italienne et créole.
Stands de restauration, viticulteur, buvette. Apportez vos assiettes et couverts !
Concert du trio Chantal Guerzoni (voix, guitare, piano) pop française, anglophone, italienne et créole.   .

Bourg de Saint-Dizier Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 09 64 61 

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English : Soirée Gourmande

Food and wine stalls, refreshment stands. Bring your own plates and cutlery!
Concert by trio Chantal Guerzoni (voice, guitar, piano): French, English, Italian and Creole pop.

L’événement Soirée Gourmande Cavarc a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Bastides

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