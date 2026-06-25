Soirée Gourmande Cavarc
samedi 4 juillet 2026 · Cavarc
Informations pratiques
Cavarc
Soirée Gourmande
Bourg de Saint-Dizier Cavarc Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Stands de restauration, viticulteur, buvette. Apportez vos assiettes et couverts !
Concert du trio Chantal Guerzoni (voix, guitare, piano) pop française, anglophone, italienne et créole.
Stands de restauration, viticulteur, buvette. Apportez vos assiettes et couverts !
Concert du trio Chantal Guerzoni (voix, guitare, piano) pop française, anglophone, italienne et créole. .
Bourg de Saint-Dizier Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 09 64 61
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English : Soirée Gourmande
Food and wine stalls, refreshment stands. Bring your own plates and cutlery!
Concert by trio Chantal Guerzoni (voice, guitar, piano): French, English, Italian and Creole pop.
L’événement Soirée Gourmande Cavarc a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Bastides