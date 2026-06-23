Frayssinet

Soirée grillades à Frayssinet

salle des fêtes Frayssinet Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Une belle soirée autour de grillades savoureuses, avec animation musicale.

Convivialité, bonne humeur, partage.

Une belle soirée autour de grillades savoureuses, avec animation musicale.

Convivialité, bonne humeur, partage.

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salle des fêtes Frayssinet 46310 Lot Occitanie +33 6 49 79 51 70

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English :

A wonderful evening featuring delicious grilled food and live music.

A friendly atmosphere, good cheer, and togetherness.

L’événement Soirée grillades à Frayssinet Frayssinet a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat