Soirée grillades à Frayssinet Frayssinet
Soirée grillades à Frayssinet Frayssinet samedi 25 juillet 2026.
Frayssinet
Soirée grillades à Frayssinet
salle des fêtes Frayssinet Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Une belle soirée autour de grillades savoureuses, avec animation musicale.
Convivialité, bonne humeur, partage.
Une belle soirée autour de grillades savoureuses, avec animation musicale.
Convivialité, bonne humeur, partage.
.
salle des fêtes Frayssinet 46310 Lot Occitanie +33 6 49 79 51 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A wonderful evening featuring delicious grilled food and live music.
A friendly atmosphere, good cheer, and togetherness.
L’événement Soirée grillades à Frayssinet Frayssinet a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat