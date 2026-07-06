Informations pratiques

Frayssinet

Vide grenier à Frayssinet

Frayssinet Lot

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 06:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Par ici les bonnes affaires !

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Frayssinet 46310 Lot Occitanie +33 6 24 54 31 44

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L’événement Vide grenier à Frayssinet Frayssinet a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Labastide-Murat