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Vide grenier à Frayssinet Frayssinet
samedi 8 août 2026 · Frayssinet
Informations pratiques
Frayssinet
Vide grenier à Frayssinet
Frayssinet Lot
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 06:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
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Frayssinet 46310 Lot Occitanie +33 6 24 54 31 44
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L’événement Vide grenier à Frayssinet Frayssinet a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Labastide-Murat
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