Soirée guingette Benney
Soirée guingette Benney samedi 30 mai 2026.
Benney
Soirée guingette
Benney Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée Guinguette !
Les beaux jours approchent, et l’envie de se retrouver aussi !
Suite au succès de l’an passé, on remet le couvert pour une nouvelle soirée guinguette !
Restauration et buvette sur place
Groupes de musique
Venez passer un moment convivial entouré de musique et de bonne humeur !
On vous attend nombreux à Benney, (54740)Tout public
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Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Guinguette evening!
As the warm weather approaches, so does the desire to get together!
Following last year?s success, we?re back for another guinguette evening!
Food and refreshments on site
Live bands
Come and spend a convivial moment surrounded by music and good cheer!
We look forward to seeing you in Benney, (54740)
L’événement Soirée guingette Benney a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS
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