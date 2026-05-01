Connerré

Soirée guinguette à Connerré

Camping connerre Connerré Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Soirée guinguette

Soirée guinguette

Avec la participation de l’école de musique de Montfort le gesnois et de Marina VB pour vous mettre une super ambiance.

Planche de charcuterie sur réservation.

Possibilité de réserver via helloasso .

Camping connerre Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 64 26 90 25 mimivincentmk@gmail.com

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English :

Guinguette evening

L’événement Soirée guinguette à Connerré Connerré a été mis à jour le 2026-05-13 par CDT72