Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée guinguette à Connerré Connerré

Soirée guinguette à Connerré Connerré samedi 30 mai 2026.

Adresse : Camping connerre

Ville : 72160 Connerré

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 20 20 20

Connerré

Soirée guinguette à Connerré

Camping connerre Connerré Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Soirée guinguette
Soirée guinguette
Avec la participation de l’école de musique de Montfort le gesnois et de Marina VB pour vous mettre une super ambiance.
Planche de charcuterie sur réservation.
Possibilité de réserver via helloasso   .

Camping connerre Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 64 26 90 25  mimivincentmk@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guinguette evening

L’événement Soirée guinguette à Connerré Connerré a été mis à jour le 2026-05-13 par CDT72

À voir aussi à Connerré (Sarthe)