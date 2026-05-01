Soirée guinguette à Connerré Connerré
Soirée guinguette à Connerré Connerré samedi 30 mai 2026.
Connerré
Soirée guinguette à Connerré
Camping connerre Connerré Sarthe
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Soirée guinguette
Soirée guinguette
Avec la participation de l’école de musique de Montfort le gesnois et de Marina VB pour vous mettre une super ambiance.
Planche de charcuterie sur réservation.
Possibilité de réserver via helloasso .
Camping connerre Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 64 26 90 25 mimivincentmk@gmail.com
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English :
Guinguette evening
L’événement Soirée guinguette à Connerré Connerré a été mis à jour le 2026-05-13 par CDT72