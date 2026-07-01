Soirée guinguette Domaine le Mouyne Saint-Jean-de-Duras
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Jean-de-Duras
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Duras
Soirée guinguette Domaine le Mouyne
Saint-Jean-de-Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Chez la famille Perpezat, animation, foodtruck, bar à vins, exposition club Marman2CV
Chez la famille Perpezat, animation, foodtruck, bar à vins, exposition club Marman2CV .
Saint-Jean-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 05 63 05 contact@domainelemouyne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée guinguette Domaine le Mouyne
At the Perpezat family’s place: entertainment, food truck, wine bar, and a Marman2CV club exhibition
L’événement Soirée guinguette Domaine le Mouyne Saint-Jean-de-Duras a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays de Duras CDT47
À voir aussi à Saint-Jean-de-Duras (Lot-et-Garonne)
- Fermes buissonnières au Domaine de Laplace Saint-Jean-de-Duras 26 juillet 2026