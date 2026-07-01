Informations pratiques

Saint-Jean-de-Duras

Soirée guinguette Domaine le Mouyne

Saint-Jean-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Chez la famille Perpezat, animation, foodtruck, bar à vins, exposition club Marman2CV

Chez la famille Perpezat, animation, foodtruck, bar à vins, exposition club Marman2CV .

Saint-Jean-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 05 63 05 contact@domainelemouyne.com

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English : Soirée guinguette Domaine le Mouyne

At the Perpezat family’s place: entertainment, food truck, wine bar, and a Marman2CV club exhibition

L’événement Soirée guinguette Domaine le Mouyne Saint-Jean-de-Duras a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays de Duras CDT47