Saint-Thuriau

Soirée guinguette et feu d’artifice

Place de l’Église Saint-Thuriau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée guinguette animée par Mam’zelle Guinguette, Norhadeiz, DJ Vincent.

Feu d’artifice à 23h30.

Repas sur place sur réservation par téléphone. .

Place de l’Église Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 6 69 39 54 32

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English :

L’événement Soirée guinguette et feu d’artifice Saint-Thuriau a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté