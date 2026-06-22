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Soirée guinguette et feu d’artifice Saint-Thuriau

Soirée guinguette et feu d’artifice Saint-Thuriau samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Place de l'Église
Ville
56300 Saint-Thuriau
Département
Morbihan
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Saint-Thuriau

Soirée guinguette et feu d’artifice

Place de l’Église Saint-Thuriau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée guinguette animée par Mam’zelle Guinguette, Norhadeiz, DJ Vincent.
Feu d’artifice à 23h30.
Repas sur place sur réservation par téléphone.   .

Place de l’Église Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 6 69 39 54 32 

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English :

L’événement Soirée guinguette et feu d’artifice Saint-Thuriau a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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