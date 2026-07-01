Informations pratiques

Lauret

Soirée Guinguette

Clos Marie Lauret Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Une soirée festive entre vignes, gastronomie et musique.

Le Clos Marie vous ouvre ses portes pour une guinguette conviviale mêlant plaisirs gourmands et ambiance musicale. Au programme un menu spécialement imaginé pour l’occasion, les vins du domaine et les sets d’un collectif de DJ aux sonorités house. Une soirée estivale à partager entre amis ou en famille, dans un cadre exceptionnel au cœur du vignoble. .

Clos Marie Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 6 33 46 58 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive evening among vines, gastronomy, and music.

L’événement Soirée Guinguette Lauret a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup