Soirée Guinguette Lauret
samedi 25 juillet 2026 · Lauret
Informations pratiques
Lauret
Soirée Guinguette
Clos Marie Lauret Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Une soirée festive entre vignes, gastronomie et musique.
Le Clos Marie vous ouvre ses portes pour une guinguette conviviale mêlant plaisirs gourmands et ambiance musicale. Au programme un menu spécialement imaginé pour l’occasion, les vins du domaine et les sets d’un collectif de DJ aux sonorités house. Une soirée estivale à partager entre amis ou en famille, dans un cadre exceptionnel au cœur du vignoble. .
Clos Marie Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 6 33 46 58 86
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English :
A festive evening among vines, gastronomy, and music.
L’événement Soirée Guinguette Lauret a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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