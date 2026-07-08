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Soirée Guinguette Domitys Les clés d’or Orthez

jeudi 9 juillet 2026 · Domitys Les clés d'or · Orthez

Soirée Guinguette Domitys Les clés d’or Orthez

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Domitys Les clés d'or
Adresse
4 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Soirée Guinguette

Domitys Les clés d’or 4 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Cette soirée sera animé par Michel Cabaret.   .

Domitys Les clés d’or 4 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 

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English : Soirée Guinguette

L’événement Soirée Guinguette Orthez a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn

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