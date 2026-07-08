AGENDA · Orthez
Soirée Guinguette Domitys Les clés d’or Orthez
jeudi 9 juillet 2026 · Domitys Les clés d'or · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Soirée Guinguette
Domitys Les clés d’or 4 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Cette soirée sera animé par Michel Cabaret. .
Domitys Les clés d’or 4 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
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English : Soirée Guinguette
L’événement Soirée Guinguette Orthez a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn
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