Soirée Guinguette Villeréal
Soirée Guinguette Villeréal jeudi 13 août 2026.
Villeréal
Soirée Guinguette
Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
A l’initiative de trois restaurants de la place de la halle, les terrasses s’étendent jusque sous la halle, où un groupe sera présent pour faire danser les convives dans l’ambiance conviviale des guinguettes d’antan.
A l’initiative de trois restaurants de la place de la halle, les terrasses s’étendent jusque sous la halle, où un groupe sera présent pour faire danser les convives dans l’ambiance conviviale des guinguettes d’antan. .
Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 66 41
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English : Soirée Guinguette
On the initiative of three restaurants on the Place de la Halle, the terraces will extend right down to the hall, where a band will be on hand to get diners dancing in the convivial atmosphere of the guinguettes of yesteryear.
L’événement Soirée Guinguette Villeréal a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Bastides
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