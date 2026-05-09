Estiv’ARTS 2026 Place Jean Moulin Villeréal

Villeréal

Estiv’ARTS 2026

Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Comme chaque année l’exposition estiv’ARTS aura lieu à la salle Jean Moulin à Villeréal.

Vous pourrez y rencontrer les 16 artistes et discuter avec eux des créations qu’ils vous proposent peintures, photographies, aquarelles, livres …

Comme chaque année l’exposition estiv’ARTS aura lieu à la salle Jean Moulin à Villeréal.

Vous pourrez y rencontrer les 16 artistes et discuter avec eux des créations qu’ils vous proposent peintures, photographies, aquarelles, livres … .

Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 68 01 17 estivarts47@gmail.com

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English : Estiv’ARTS 2026

Like every year, the estiv’ARTS exhibition will be held at the Salle Jean Moulin in Villeréal.

You can meet the 16 artists and discuss their creations: paintings, photographs, watercolors, books…

L’événement Estiv’ARTS 2026 Villeréal a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides