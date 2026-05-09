Estiv’ARTS 2026 Place Jean Moulin Villeréal
Estiv’ARTS 2026 Place Jean Moulin Villeréal mardi 11 août 2026.
Villeréal
Estiv’ARTS 2026
Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Comme chaque année l’exposition estiv’ARTS aura lieu à la salle Jean Moulin à Villeréal.
Vous pourrez y rencontrer les 16 artistes et discuter avec eux des créations qu’ils vous proposent peintures, photographies, aquarelles, livres …
Comme chaque année l’exposition estiv’ARTS aura lieu à la salle Jean Moulin à Villeréal.
Vous pourrez y rencontrer les 16 artistes et discuter avec eux des créations qu’ils vous proposent peintures, photographies, aquarelles, livres … .
Place Jean Moulin Espace Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 68 01 17 estivarts47@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Estiv’ARTS 2026
Like every year, the estiv’ARTS exhibition will be held at the Salle Jean Moulin in Villeréal.
You can meet the 16 artists and discuss their creations: paintings, photographs, watercolors, books…
L’événement Estiv’ARTS 2026 Villeréal a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)
- Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal 16 mai 2026
- Rencontre avec l’IA Médiathèque de Villeréal Villeréal 20 mai 2026
- Soirée Guinguette Villeréal 21 mai 2026
- Concert Smooth Jazz Place de la Halle Villeréal 23 mai 2026
- Rassemblement de véhicules de collection et Music’Halle Villeréal 24 mai 2026