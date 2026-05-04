Représentation des ateliers théâtre de Villeréal Salle François Mitterrand Villeréal

Villeréal

Représentation des ateliers théâtre de Villeréal

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Toute l’année, Vous êtes ici et le centre social ÉCLATS ont organisé des cours de théâtre hebdomadaires pour enfants et adultes. Les participant(e)s vous invitent à assister à deux propositions

– à 18h, le groupe des enfants, dirigé par Laurette Tessier, présentera la pièce Si j’pouvais retourner à ton âge

– à 20h30, le groupe des adultes, dirigé par Nicolas Candoni, proposera Écrire la vie , d’après l’œuvre d’Annie Ernaux

Ces spectacles sont le fruit du travail mené tout au long de l’année par les participants, accompagnés par leurs intervenants, et témoignent de la vitalité culturelle locale. .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 86 92 10 contact@vous-etes-ici.org

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English : Représentation des ateliers théâtre de Villeréal

L’événement Représentation des ateliers théâtre de Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Bastides