Tournoi d’échecs Villeréal
Tournoi d’échecs Villeréal dimanche 7 juin 2026.
Villeréal
Tournoi d’échecs
Sous la halle Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
L’association L’échiquier de Villeréal organise son 2ème tournoi d’échecs sous la halle du XVIème siècle.
300 euros de prix garanti.
7 rondes de 15′ + 10s par coup.
Pointage de 9h à 9h45.
Première ronde à 10h.
Restauration sur place.
Arbitre Eric Prié, Grand Maître International
L’association L’échiquier de Villeréal organise son 2ème tournoi d’échecs sous la halle du XVIème siècle.
300 € de prix garanti.
7 rondes de 15′ + 10s par coup.
Pointage de 9h à 9h45.
Première ronde à 10h.
Arbitre Eric Prié, Grand Maître International
4ème étape de la Ronde du 47
Restauration sur place. .
Sous la halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 96 50 99
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English : Tournoi d’échecs
The L’échiquier de Villeréal association organizes its 2nd chess tournament in the 16th-century hall.
300 euros guaranteed prize money.
7 rounds of 15′ + 10s per move.
Check-in from 9 a.m. to 9:45 a.m.
First round at 10 a.m.
Catering on site.
Referee: Eric Prié, International Grand Master
L’événement Tournoi d’échecs Villeréal a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides
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