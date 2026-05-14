Villeréal

Tournoi d’échecs

Sous la halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

L’association L’échiquier de Villeréal organise son 2ème tournoi d’échecs sous la halle du XVIème siècle.

300 euros de prix garanti.

7 rondes de 15′ + 10s par coup.

Pointage de 9h à 9h45.

Première ronde à 10h.

Restauration sur place.

Arbitre Eric Prié, Grand Maître International

L’association L’échiquier de Villeréal organise son 2ème tournoi d’échecs sous la halle du XVIème siècle.

300 € de prix garanti.

7 rondes de 15′ + 10s par coup.

Pointage de 9h à 9h45.

Première ronde à 10h.

Arbitre Eric Prié, Grand Maître International

4ème étape de la Ronde du 47

Restauration sur place. .

Sous la halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 96 50 99

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English : Tournoi d’échecs

The L’échiquier de Villeréal association organizes its 2nd chess tournament in the 16th-century hall.

300 euros guaranteed prize money.

7 rounds of 15′ + 10s per move.

Check-in from 9 a.m. to 9:45 a.m.

First round at 10 a.m.

Catering on site.

Referee: Eric Prié, International Grand Master

L’événement Tournoi d’échecs Villeréal a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides