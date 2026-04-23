Villeréal

Inauguration du projet Land’Art de la Bellegravière.

Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Accueil à 10h dans les locaux d’ Eclats pour départ d’une chasse au trésor jusqu’à la Bellegravière (*)

Inauguration à 11 h suivi d’un verre de l’amitié.

Possibilité de venir pique niquer sur place.

(*) pour en savoir plus https://www.mairie-villereal.fr/actualite-land-art-2030.html

Accueil à 10h dans les locaux d’ Eclats pour départ d’une chasse au trésor jusqu’à la Bellegravière (*)

Inauguration à 11 h suivi d’un verre de l’amitié.

Possibilité de venir pique niquer sur place.

(*) pour en savoir plus https://www.mairie-villereal.fr/actualite-land-art-2030.html .

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 34 55 eclatsaccueil@gmail.com

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English : Inauguration du projet Land’Art de la Bellegravière.

Welcome at 10 a.m. at the Eclats premises for the start of a treasure hunt to Bellegravière (*)

Inauguration at 11 am, followed by a friendly drink.

Possibility of picnicking on site.

(*) for more information: https://www.mairie-villereal.fr/actualite-land-art-2030.html

L’événement Inauguration du projet Land’Art de la Bellegravière. Villeréal a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Bastides