Inauguration du projet Land’Art de la Bellegravière. Villeréal
Inauguration du projet Land’Art de la Bellegravière. Villeréal samedi 30 mai 2026.
Villeréal
Inauguration du projet Land’Art de la Bellegravière.
Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Accueil à 10h dans les locaux d’ Eclats pour départ d’une chasse au trésor jusqu’à la Bellegravière (*)
Inauguration à 11 h suivi d’un verre de l’amitié.
Possibilité de venir pique niquer sur place.
(*) pour en savoir plus https://www.mairie-villereal.fr/actualite-land-art-2030.html
Accueil à 10h dans les locaux d’ Eclats pour départ d’une chasse au trésor jusqu’à la Bellegravière (*)
Inauguration à 11 h suivi d’un verre de l’amitié.
Possibilité de venir pique niquer sur place.
(*) pour en savoir plus https://www.mairie-villereal.fr/actualite-land-art-2030.html .
Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 34 55 eclatsaccueil@gmail.com
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English : Inauguration du projet Land’Art de la Bellegravière.
Welcome at 10 a.m. at the Eclats premises for the start of a treasure hunt to Bellegravière (*)
Inauguration at 11 am, followed by a friendly drink.
Possibility of picnicking on site.
(*) for more information: https://www.mairie-villereal.fr/actualite-land-art-2030.html
L’événement Inauguration du projet Land’Art de la Bellegravière. Villeréal a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Bastides
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