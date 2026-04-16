Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec l’IA Médiathèque de Villeréal Villeréal

Rencontre avec l’IA Médiathèque de Villeréal Villeréal

Rencontre avec l’IA Médiathèque de Villeréal Villeréal mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Villeréal

Adresse : Boulevard Bernard Palissy

Ville : 47210 Villeréal

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Villeréal

Rencontre avec l’IA

Médiathèque de Villeréal Boulevard Bernard Palissy Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20 19:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Venez expérimenter les intelligences génératives ChatGPT, Gemini, Deepseek, Mistral et consorts.
Thème du jour Images générées …. dégénérées ?
Venez expérimenter les intelligences génératives ChatGPT, Gemini, Deepseek, Mistral et consorts.
Thème du jour Images générées …. dégénérées ?   .

Médiathèque de Villeréal Boulevard Bernard Palissy Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   reseautheque@ccbastides47.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec l’IA

Come and experiment with generative intelligences: ChatGPT, Gemini, Deepseek, Mistral and others.
Today’s theme: Generated images …. degenerate?

L’événement Rencontre avec l’IA Villeréal a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides

À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)