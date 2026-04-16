Rencontre avec l’IA Médiathèque de Villeréal Villeréal
Rencontre avec l’IA Médiathèque de Villeréal Villeréal mercredi 20 mai 2026.
Villeréal
Rencontre avec l’IA
Médiathèque de Villeréal Boulevard Bernard Palissy Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20 19:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Venez expérimenter les intelligences génératives ChatGPT, Gemini, Deepseek, Mistral et consorts.
Thème du jour Images générées …. dégénérées ?
Venez expérimenter les intelligences génératives ChatGPT, Gemini, Deepseek, Mistral et consorts.
Thème du jour Images générées …. dégénérées ? .
Médiathèque de Villeréal Boulevard Bernard Palissy Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine reseautheque@ccbastides47.com
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English : Rencontre avec l’IA
Come and experiment with generative intelligences: ChatGPT, Gemini, Deepseek, Mistral and others.
Today’s theme: Generated images …. degenerate?
L’événement Rencontre avec l’IA Villeréal a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides
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