Villeréal

Salon des Vignerons

Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-28

Rendez-vous sous la halle de Villeréal, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, pour 2 jours dédiés au vin et au terroir.

Près de 30 vignerons exposants seront présents pour vous faire découvrir leurs domaines, partager leur passion et vous faire déguster leurs cuvées.

Rendez-vous sous la halle de Villeréal, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, pour 2 jours dédiés au vin et au terroir.

Plongez au cœur de l’excellence viticole française lors de la 1ère édition d’un rdv dédié aux amateurs de vin, aux épicuriens et aux curieux en quête d’authenticité. Plus de 30 vignerons et producteurs passionnés vous attendent pour 2 jours d’expérience immersive autour du vin

> Dégustations libres de cuvées uniques et authentiques

> Rencontres privilégiées avec les producteurs

> Découverte des savoir-faire et des terroirs

> Restauration sur place

> Ambiance festive avec concerts, animations, jeux et concours …

Evènement organisé par Fromages et Plus avec la participation de l’Amicale des commerçants, au cœur de la bastide le 28 mai de 10h à 22h et le 29 mai de 10h à 16h

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ** .

Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 85 84

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English : Salon des Vignerons

Meet us under the covered market in Villeréal, one of France’s most beautiful villages, for 2 days dedicated to wine and terroir.

Nearly 30 exhibiting winemakers will be on hand to help you discover their estates, share their passion and taste their vintages.

L’événement Salon des Vignerons Villeréal a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Bastides