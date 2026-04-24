Concert Smooth Jazz Place de la Halle Villeréal
Concert Smooth Jazz Place de la Halle Villeréal samedi 23 mai 2026.
Villeréal
Concert Smooth Jazz
Place de la Halle Bar-Restaurant Le Moderne Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le public retrouvera Bram Bearcroft à la trompette pour Smooth jazz, accompagné de Stanley Hanks au piano.
Réservation vivement conseillée pour la restauration.
Le public retrouvera Bram Bearcroft à la trompette pour Smooth jazz, accompagné de Stanley Hanks au piano.
Réservation vivement conseillée pour la restauration. .
Place de la Halle Bar-Restaurant Le Moderne Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 78 39
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English : Concert Smooth Jazz
Audiences will be treated to Bram Bearcroft on trumpet for Smooth jazz, accompanied by Stanley Hanks on piano.
Reservations strongly recommended for catering.
L’événement Concert Smooth Jazz Villeréal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Bastides
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