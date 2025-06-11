Opéra Le dernier rêve de Frida et Diego Salle François Mitterrand Villeréal

Opéra Le dernier rêve de Frida et Diego

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Villeréal vous propose la retransmission sur écran géant et en direct du Met de New York du premier opéra de la compositrice américaine Gabriela Lena Frank, Le Dernier Rêve de Frida et Diégo un portrait magico-réaliste du couple de peintres Frida Kahlo et Diego Rivera, conçu comme une inversion du mythe d’Orphée et Eurydice.

Cette nouvelle production vibrante s’inspire avec enthousiasme des œuvres des deux artistes mexicains.

Synopsis Le Jour des morts, Frida Kahlo et Diego Rivera revivent brièvement leur amour tumultueux, embrassant à la fois la passion et la douleur, avant de faire un dernier adieu à la terre des vivants.

Durée 2h48 (1 entracte)

Opéra en deux actes présenté en espagnol sous-titré en français .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 operasvillereal@gmail.com

