Braderie de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal
Braderie de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal samedi 13 juin 2026.
Villeréal
Braderie de la Croix Rouge
Local de la Croix Rouge 32 route de Monpazier Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Grand choix de vêtements, accessoires, livres etc au profit de la Croix Rouge.
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Local de la Croix Rouge 32 route de Monpazier Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 66 81 59
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English : Braderie de la Croix Rouge
Large selection of clothes, accessories, books etc. for the benefit of the Red Cross.
L’événement Braderie de la Croix Rouge Villeréal a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides
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