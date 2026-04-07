Braderie de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal

Villeréal

Braderie de la Croix Rouge

Local de la Croix Rouge 32 route de Monpazier Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Grand choix de vêtements, accessoires, livres etc au profit de la Croix Rouge.

Grand choix de vêtements, accessoires, livres etc au profit de la Croix Rouge. .

Local de la Croix Rouge 32 route de Monpazier Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 66 81 59

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English : Braderie de la Croix Rouge

Large selection of clothes, accessories, books etc. for the benefit of the Red Cross.

L’événement Braderie de la Croix Rouge Villeréal a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides