Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal
Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal dimanche 7 juin 2026.
Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais
Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
2026-06-07
Départ à 8h précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).
Randonnée à Saint Aubin de Lanquais 10 km
Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire)
Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 81 93 marcheursvillerealais47@laposte.net
English : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais
Departure at 8 a.m. sharp from the Riviérettes parking lot in Villeréal (cars available).
Hike to Saint Aubin de Lanquais: 10 km
Please bring hiking boots (mandatory)
