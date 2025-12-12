Théâtre Petit Pierre Ferme de Grangeneuve Villeréal

Théâtre Petit Pierre

Ferme de Grangeneuve 3561 route de Monpazier Villeréal Lot-et-Garonne

Interprété par la troupe des Maquis’Arts

PETIT PIERRE , pièce de Suzanne Lebeau, retrace l’ histoire de Pierre Avezard dit Petit Pierre né en 1909 , près d’ Orléans. Cet homme né difforme, presque aveugle, devenu gardien de vaches, conçoit tout au long de sa vie un chef d ‘œuvre de l’ art brut, un fabuleux manège, retrouvé et conservé au musée d’ Art Hors les Normes de Dicy (Yonne) , la Fabuloserie .

Cette œuvre gigantesque faite d ‘objets en mouvement est construite sans plan et sans calcul dans un pré avec des matériaux de récupération, de la tôle, du fil de fer, de la ficelle …

SUZANNE LEBEAU, dramaturge québécoise nous donne à entendre une pièce de théâtre où se superposent la vie de Petit Pierre et l’histoire du XXème siècle et ses soubresauts.

Les voix des comédiens s’ entremêlent dans un récit choral pendant que se construit sur scène un manège. .

