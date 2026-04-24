Journée de Pêche réservée aux personne en situation de handicap et aux enfants Villeréal

Villeréal

Journée de Pêche réservée aux personnes en situation de handicap et aux enfants

Moulin de la Fage Basse Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La société de pêche La Gaule Villeréalaise, organise une journée de pêche réservée aux personnes en situation de handicap et aux enfants jusqu’à 14 ans de tous les horizons. Journée placée sous le signe de la convivialité et du partage,

Amener votre matériel de pêche et appâts.

La société de pêche La Gaule Villeréalaise, organise une journée de pêche réservée aux personnes en situation de handicap et aux enfants jusqu’à 14 ans de tous les horizons. Journée placée sous le signe de la convivialité et du partage,

Amener votre matériel de pêche et appâts. .

Moulin de la Fage Basse Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 14 92 41

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English : Journée de Pêche réservée aux personnes en situation de handicap et aux enfants

The La Gaule Villeréalaise fishing club is organizing a fishing day reserved for people with disabilities and children up to the age of 14 from all walks of life. A day of conviviality and sharing,

Bring your own fishing tackle and bait.

L’événement Journée de Pêche réservée aux personnes en situation de handicap et aux enfants Villeréal a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Coeur de Bastides