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Concours de pétanque en triplette promotion Terrain de pétanque des Rivierettes Villeréal

Concours de pétanque en triplette promotion Terrain de pétanque des Rivierettes Villeréal

Concours de pétanque en triplette promotion Terrain de pétanque des Rivierettes Villeréal dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Terrain de pétanque des Rivierettes

Adresse : Boulevard Alphonse de Poitiers

Ville : 47210 Villeréal

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Villeréal

Concours de pétanque en triplette promotion

Terrain de pétanque des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Concours de pétanque en triplette promotion (3 concours).
Réservé au joueurs détenteur d’une licence.
Début des opérations à 14h30.
Concours de pétanque en triplette promotion (3 concours).
Réservé au joueurs détenteur d’une licence.
Début des opérations à 14h30.   .

Terrain de pétanque des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 41 57 

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English : Concours de pétanque en triplette promotion

Promotional triplet pétanque competition (3 competitions).
Start at 2.30pm.

L’événement Concours de pétanque en triplette promotion Villeréal a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur de Bastides

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