Concours de pétanque en triplette promotion Terrain de pétanque des Rivierettes Villeréal
Concours de pétanque en triplette promotion Terrain de pétanque des Rivierettes Villeréal dimanche 7 juin 2026.
Villeréal
Concours de pétanque en triplette promotion
Terrain de pétanque des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Concours de pétanque en triplette promotion (3 concours).
Réservé au joueurs détenteur d’une licence.
Début des opérations à 14h30.
Concours de pétanque en triplette promotion (3 concours).
Réservé au joueurs détenteur d’une licence.
Début des opérations à 14h30. .
Terrain de pétanque des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 41 57
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English : Concours de pétanque en triplette promotion
Promotional triplet pétanque competition (3 competitions).
Start at 2.30pm.
L’événement Concours de pétanque en triplette promotion Villeréal a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur de Bastides
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