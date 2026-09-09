AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Soirée Halloween (La Banou) Brive-la-Gaillarde
samedi 31 octobre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Soirée Halloween (La Banou)
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Le manoir hanté de La Banou revient… avec son grand concours de costume et une ambiance terrifiante ! .
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 43 25 contact@labanou.com
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English : Soirée Halloween (La Banou)
L’événement Soirée Halloween (La Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-22 par Corrèze Tourisme
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