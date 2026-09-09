Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Soirée Halloween (La Banou)

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Le manoir hanté de La Banou revient… avec son grand concours de costume et une ambiance terrifiante ! .

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 43 25 contact@labanou.com

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English : Soirée Halloween (La Banou)

L’événement Soirée Halloween (La Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-22 par Corrèze Tourisme