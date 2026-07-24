UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-Faucher

Soirée halloween La Chapelle-Faucher

samedi 31 octobre 2026 · La Chapelle-Faucher

Soirée halloween La Chapelle-Faucher

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Adresse
Salle polyvalente
Ville
24530 La Chapelle-Faucher
Département
Dordogne
Tarif

La Chapelle-Faucher

Soirée halloween

Salle polyvalente La Chapelle-Faucher Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Repas, musique et danse.
Repas, musique et danse.   .

Salle polyvalente La Chapelle-Faucher 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 39 62 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée halloween

Food, music, and dancing.

L’événement Soirée halloween La Chapelle-Faucher a été mis à jour le 2026-07-24 par Val de Dronne

À voir aussi à La Chapelle-Faucher (Dordogne)