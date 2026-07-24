AGENDA · La Chapelle-Faucher
Soirée halloween La Chapelle-Faucher
samedi 31 octobre 2026 · La Chapelle-Faucher
Informations pratiques
La Chapelle-Faucher
Soirée halloween
Salle polyvalente La Chapelle-Faucher Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Repas, musique et danse.
Repas, musique et danse. .
Salle polyvalente La Chapelle-Faucher 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 39 62 11
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English : Soirée halloween
Food, music, and dancing.
L’événement Soirée halloween La Chapelle-Faucher a été mis à jour le 2026-07-24 par Val de Dronne
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