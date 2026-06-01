Soirée homard Château du Poët-Célard Le Poët-Célard vendredi 19 juin 2026.

Le Poët-Célard

Soirée homard

Château du Poët-Célard 121, ch de Notre Dame Le Poët-Célard Drôme

Tarif : 57 – 57 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Un menu d’exception autour du homard vous est proposé au Château du Poët-Célard. Au programme bisque, raviole, queue de homard rôtie et pavlova.

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Château du Poët-Célard 121, ch de Notre Dame Le Poët-Célard 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 97 19 84 contact@chateaudupoetcelard.fr

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English :

Château du Poët-Célard offers an exceptional lobster menu. On the menu: bisque, raviole, roasted lobster tail and pavlova.

L’événement Soirée homard Le Poët-Célard a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme