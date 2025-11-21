Soirée humour Salle des petits moulins Saint-Gildas-des-Bois

Soirée humour

Salle des petits moulins 76 rue de Bel Air Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 20:30:00

2026-04-03

Soirée humour avec 5 comiques

Ambiance ComedyClub en compagnie de 4 humoristes et de leur MC pour présenter tout cela en humour évidemment !

Il y aura du rire, des larmes (de rire hein !) beaucoup d’applaudissements, des standings ovations et surtout une excellente soirée qui vous fera dire à la fin Ah ! J’ai passé une excellente soirée !

Une découverte réservée aux plus de 14 ans.

Spectacle famille

Tarif unique 10€

Billetterie le jour du spectacle au guichet.

Renseignements 02 40 01 54 54 .

+33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

