Informations pratiques

Limoux

SOIRÉE IGP HAUTE VALLÉE DE L’AUDE

11a Allée des Marronniers Limoux Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

A la rencontre des Vignerons de l’IGP Haute Vallée de l’Aude

A partir de 19h les vignerons de l’IGP Haute Vallée de l’Aude vous reçoivent à la Maison des Vins de Limoux pour une soirée gourmande et Festive.

Musique live avec A3 Reprises, grignotages avec les planchas de Plein Champs et dégustations des vins de l’IGP.

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11a Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00 accueil@limoux-aoc.com

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English :

Meet the Winemakers of the Haute Vallée de l’Aude IGP

Starting at 7:00 p.m., the winemakers of the Haute Vallée de l’Aude IGP invite you to the Maison des Vins de Limoux for a festive evening of fine food and wine.

Enjoy live music by A3 Reprises, light bites from Plein Champs’ griddles, and tastings of IGP wines.

L’événement SOIRÉE IGP HAUTE VALLÉE DE L’AUDE Limoux a été mis à jour le 2026-08-10 par