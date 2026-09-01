SOIRÉE IGP HAUTE VALLÉE DE L’AUDE Limoux
vendredi 18 septembre 2026 · Limoux
Informations pratiques
Limoux
SOIRÉE IGP HAUTE VALLÉE DE L’AUDE
11a Allée des Marronniers Limoux Aude
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
A la rencontre des Vignerons de l’IGP Haute Vallée de l’Aude
A partir de 19h les vignerons de l’IGP Haute Vallée de l’Aude vous reçoivent à la Maison des Vins de Limoux pour une soirée gourmande et Festive.
Musique live avec A3 Reprises, grignotages avec les planchas de Plein Champs et dégustations des vins de l’IGP.
.
11a Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00 accueil@limoux-aoc.com
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English :
Meet the Winemakers of the Haute Vallée de l’Aude IGP
Starting at 7:00 p.m., the winemakers of the Haute Vallée de l’Aude IGP invite you to the Maison des Vins de Limoux for a festive evening of fine food and wine.
Enjoy live music by A3 Reprises, light bites from Plein Champs’ griddles, and tastings of IGP wines.
L’événement SOIRÉE IGP HAUTE VALLÉE DE L’AUDE Limoux a été mis à jour le 2026-08-10 par
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