Soirée illumination de Noël Reyssouze
samedi 5 décembre 2026 · Reyssouze
Informations pratiques
Reyssouze
Soirée illumination de Noël
Sur le parvis de la mairie (en extérieur). Reyssouze Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 19:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
À 19h, illumination du sapin de Noël sur la place de la Mairie, présence du père Noël, buvette et snack, vente de chocolat et vin chaud, huitres.
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Sur le parvis de la mairie (en extérieur). Reyssouze 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 94 48 34 cf.reyssouze@gmail.com
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English :
At 7pm, illumination of the Christmas tree in Place de la Mairie, Santa Claus, refreshments and snacks, sale of chocolate and mulled wine, oysters.
L’événement Soirée illumination de Noël Reyssouze a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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