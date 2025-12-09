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AGENDA · Reyssouze

Soirée illumination de Noël Reyssouze

samedi 5 décembre 2026 · Reyssouze

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Sur le parvis de la mairie (en extérieur).
Ville
01190 Reyssouze
Département
Ain
Tarif

Reyssouze

Soirée illumination de Noël

Sur le parvis de la mairie (en extérieur). Reyssouze Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 19:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

À 19h, illumination du sapin de Noël sur la place de la Mairie, présence du père Noël, buvette et snack, vente de chocolat et vin chaud, huitres.
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Sur le parvis de la mairie (en extérieur). Reyssouze 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 94 48 34  cf.reyssouze@gmail.com

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English :

At 7pm, illumination of the Christmas tree in Place de la Mairie, Santa Claus, refreshments and snacks, sale of chocolate and mulled wine, oysters.

L’événement Soirée illumination de Noël Reyssouze a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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