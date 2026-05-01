Monts-sur-Guesnes

Soirée immersive au Château de Monts-sur-Guesnes

Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vous voulez connaître la suite ? Et que diriez-vous de plonger dans le futur après avoir exploré la passé ? Embarquez pour une immersion décalée, dans un monde apocalyptique… Suivez Aïz et explorez ensemble le château dans une ambiance poétique, musicale et surtout unique !

Survivant est la première dark comédie musicale

Un survivant des terres désolées, cherche désespérément, avec tout de même beaucoup d’espoir, un signal radio, comme promesse de trouver d’autres survivants, comme lui.

Une épopée théâtrale à 360°. A l’aide de casques audio le public est immergé dans un univers post-apocalyptique où se mêlent poésie urbaine, science-fiction et quête d’identité.

Spectacle immersif accessible à partir de 10 ans

Environ 1h

Billet groupé possible avec la visite du Château. .

Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 89 81

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English : Soirée immersive au Château de Monts-sur-Guesnes

L’événement Soirée immersive au Château de Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais