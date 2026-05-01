Soirée immersive au Château de Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes
Soirée immersive au Château de Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes dimanche 24 mai 2026.
Monts-sur-Guesnes
Soirée immersive au Château de Monts-sur-Guesnes
Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vous voulez connaître la suite ? Et que diriez-vous de plonger dans le futur après avoir exploré la passé ? Embarquez pour une immersion décalée, dans un monde apocalyptique… Suivez Aïz et explorez ensemble le château dans une ambiance poétique, musicale et surtout unique !
Survivant est la première dark comédie musicale
Un survivant des terres désolées, cherche désespérément, avec tout de même beaucoup d’espoir, un signal radio, comme promesse de trouver d’autres survivants, comme lui.
Une épopée théâtrale à 360°. A l’aide de casques audio le public est immergé dans un univers post-apocalyptique où se mêlent poésie urbaine, science-fiction et quête d’identité.
Spectacle immersif accessible à partir de 10 ans
Environ 1h
Billet groupé possible avec la visite du Château. .
Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 89 81
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English : Soirée immersive au Château de Monts-sur-Guesnes
L’événement Soirée immersive au Château de Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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