Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes
Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes dimanche 31 mai 2026.
Monts-sur-Guesnes
Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes
Rue du Stade place du château Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide-greniers
Restauration sur place Buvette
Organisé par le Comité des Fêtes de Monts-sur-Guesnes .
Rue du Stade place du château Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 05 07
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English : Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes
L’événement Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais