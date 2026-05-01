Monts-sur-Guesnes

Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes

Rue du Stade place du château Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide-greniers

Restauration sur place Buvette

Organisé par le Comité des Fêtes de Monts-sur-Guesnes .

Rue du Stade place du château Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 05 07

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English : Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes

L’événement Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais