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Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes

Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes

Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Rue du Stade place du château

Ville : 86420 Monts-sur-Guesnes

Département : Vienne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Monts-sur-Guesnes

Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes

Rue du Stade place du château Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Vide-greniers
Restauration sur place Buvette
Organisé par le Comité des Fêtes de Monts-sur-Guesnes   .

Rue du Stade place du château Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 05 07 

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English : Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes

L’événement Vide-greniers à Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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