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SOIRÉE INDIENNE Clermont-l’Hérault

SOIRÉE INDIENNE Clermont-l’Hérault samedi 27 juin 2026.

Adresse : 16 Boulevard Paul Bert

Ville : 34800 Clermont-l'Hérault

Département : Hérault

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 10 10 10

Clermont-l’Hérault

SOIRÉE INDIENNE

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Une soirée autour de l’Inde, spectacle Bollywood, repas, exposition…
Spectacle classique style ODISSI BOLLYWOOD
Repas Indien
Exposition de peintures
+ surprises

Organisée par l’association de danse indienne, Kamalas   .

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 57 42 97 59 

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English :

An evening celebrating India, featuring a Bollywood show, dinner, an exhibition…

L’événement SOIRÉE INDIENNE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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