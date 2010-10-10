Clermont-l’Hérault

SOIRÉE INDIENNE

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une soirée autour de l’Inde, spectacle Bollywood, repas, exposition…

Spectacle classique style ODISSI BOLLYWOOD

Repas Indien

Exposition de peintures

+ surprises

Organisée par l’association de danse indienne, Kamalas .

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 57 42 97 59

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English :

An evening celebrating India, featuring a Bollywood show, dinner, an exhibition…

L’événement SOIRÉE INDIENNE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS