SOIRÉE INDIENNE Clermont-l’Hérault
SOIRÉE INDIENNE Clermont-l’Hérault samedi 27 juin 2026.
Clermont-l’Hérault
SOIRÉE INDIENNE
16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Une soirée autour de l’Inde, spectacle Bollywood, repas, exposition…
Spectacle classique style ODISSI BOLLYWOOD
Repas Indien
Exposition de peintures
+ surprises
Organisée par l’association de danse indienne, Kamalas .
16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 57 42 97 59
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English :
An evening celebrating India, featuring a Bollywood show, dinner, an exhibition…
L’événement SOIRÉE INDIENNE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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