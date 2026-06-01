Clermont-l’Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE

Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

2 jours de fête autour de la musique !

2 jours de fête autour de la musique !

Au programme

Samedi

Dès 13h30 > scène électro jeune talents, devant l’office de tourisme

Dès 17h > école de musique, place de la république

Dès 22h > DJ CASSOU, sur les allée Salengro

Dimanche

de 14h à 23h, 6 DJ’s pour 9h de musique ! .

Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 79 00 56 69 severine.bergeon@ville-clermont-herault.fr

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English :

2 days of music!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS