FÊTE DE LA MUSIQUE Clermont-l’Hérault
FÊTE DE LA MUSIQUE Clermont-l’Hérault samedi 20 juin 2026.
Clermont-l’Hérault
FÊTE DE LA MUSIQUE
Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
2 jours de fête autour de la musique !
2 jours de fête autour de la musique !
Au programme
Samedi
Dès 13h30 > scène électro jeune talents, devant l’office de tourisme
Dès 17h > école de musique, place de la république
Dès 22h > DJ CASSOU, sur les allée Salengro
Dimanche
de 14h à 23h, 6 DJ’s pour 9h de musique ! .
Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 79 00 56 69 severine.bergeon@ville-clermont-herault.fr
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English :
2 days of music!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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