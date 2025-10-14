Clermont-l’Hérault

OPEN AIR STAGE #2

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

2nde édition de la scène ouverte de la Compagnie Kor’Accords.

C’est dans le cadre unique qu’offre le château des Guilhem que 50 danseurs venus de Montpellier et Clermont l’Hérault vont se produire.

Rencontres et partages entre danseurs amateurs et pré professionnels sur une scène surplombant la vallée de l’Hérault.

En présence du cursus scène de l’Espace Danse Kor’Accords, de la compagnie amateur éphémère COBAYE dirigée par Maud Payen, des groupes Scène Création et Répertoire du Centre Artistique EN MOUVANCE dirigés par Céline Constans et Guillaume Pires Parada.

Buvette et petite restauration sur place.

Réservation obligatoire participation libre. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 81 89 29 17 espacedanseka@gmail.com

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English :

L’événement OPEN AIR STAGE #2 Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS