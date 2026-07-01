Soirée italienne Place des Casernes Navarrenx

Informations pratiques

Navarrenx

Soirée italienne

Place des Casernes Pizzeria des Remparts Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Passez une soirée en Italie sans quitter Navarrenx !

La formule à 17€ comprend des parts d’une sélection de pizzas authentiquement italiennes à volonté et un dessert tiramisu maison. Les boissons sont à commander sur place.

L’ambiance veut rappeler Scorzè, la ville jumelée avec Navarrenx. .

Place des Casernes Pizzeria des Remparts Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 53 76 98 jumelage.navarrenx@gmail.com

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English : Soirée italienne

L’événement Soirée italienne Navarrenx a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves