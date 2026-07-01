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AGENDA · Navarrenx

Soirée italienne Place des Casernes Navarrenx

vendredi 24 juillet 2026 · Place des Casernes · Navarrenx

Soirée italienne Place des Casernes Navarrenx

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place des Casernes
Adresse
Pizzeria des Remparts
Ville
64190 Navarrenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
17 17 Tarif de base plein tarif

Navarrenx

Soirée italienne

Place des Casernes Pizzeria des Remparts Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Passez une soirée en Italie sans quitter Navarrenx !
La formule à 17€ comprend des parts d’une sélection de pizzas authentiquement italiennes à volonté et un dessert tiramisu maison. Les boissons sont à commander sur place.
L’ambiance veut rappeler Scorzè, la ville jumelée avec Navarrenx.   .

Place des Casernes Pizzeria des Remparts Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 53 76 98  jumelage.navarrenx@gmail.com

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English : Soirée italienne

L’événement Soirée italienne Navarrenx a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves

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