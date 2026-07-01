Soirée italienne Wettolsheim
vendredi 24 juillet 2026 · Wettolsheim
Informations pratiques
Wettolsheim
Soirée italienne
37 Rue Hertzog Wettolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Accueil au coeur du chai historique du domaine. Ambiance musicale et cour décorée aux couleurs de l’Italie. Au menu de ce voyage gourmand en Italie charcuteries, fromages et spécialités, douceurs et desserts, 6 verres de vins (blancs et rouges), eau de table.
Accueil au coeur du chai historique du domaine. Ambiance musicale et cour décorée aux couleurs de l’Italie. Au menu de ce voyage gourmand en Italie charcuteries, fromages et spécialités, douceurs et desserts, 6 verres de vins (blancs et rouges), eau de table. .
37 Rue Hertzog Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 63 77 contact@vins-stentz.fr
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English :
A warm welcome in the heart of the estate’s historic wine cellar. Live music and a courtyard decorated in the colors of Italy. On the menu for this gourmet journey through Italy: cold cuts, cheeses, and regional specialties, sweets and desserts, 6 glasses of wine (white and red), and table water.
L’événement Soirée italienne Wettolsheim a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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