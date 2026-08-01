Informations pratiques

Cherré-Au

Soirée Jazz

Salle Beauregard, à Cherré Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le temps d’une soirée, laissez-vous séduire par l’élégance et la douceur du jazz dans un cadre convivial à Cherré.

Au fil des mélodies, partagez un moment de détente et de convivialité tout en soutenant une belle cause. Les bénéfices de cette soirée seront intégralement consacrés aux actions en faveur de la jeunesse, afin d’accompagner les projets et les initiatives destinés aux jeunes.

Que vous soyez passionné de jazz ou simplement en quête d’une soirée empreinte de charme et de générosité, votre présence donnera tout son sens à cet événement.

Une soirée musicale placée sous le signe de l’élégance, du partage et de la solidarité.

Offrez-vous une parenthèse musicale… .

Salle Beauregard, à Cherré Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Soirée Jazz Cherré-Au a été mis à jour le 2026-07-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude