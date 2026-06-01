Montagnac

SOIRÉE JAZZ DOMAINE SAINT-HILAIRE

Domaine Sainte-Hilaire Montagnac Hérault

Tarif : 37.5 – 37.5 – 37.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Profitez d’une soirée jazz au Domaine Saint-Hilaire avec The Smoky Notes. Au programme concert live, repas gourmand et dégustation de vins du domaine dans une ambiance conviviale et estivale.

Le Domaine Saint-Hilaire vous invite à une élégante soirée jazz en compagnie de The Smoky Notes, un ensemble vocal qui revisite les grands classiques du jazz avec des harmonies raffinées et une énergie communicative.

Accompagné du pianiste Andrew Fisher, le groupe propose un voyage musical au cœur des standards incontournables du genre, idéal pour une soirée d’été placée sous le signe de la détente et du partage.

Pour accompagner ce moment musical, les participants pourront savourer un menu préparé par Ken & Alison’s Catering comprenant une sélection de canapés, un blanc de poulet au miel et aux épices, ainsi qu’un dessert d’abricots pochés au vin rosé. Un verre de bienvenue, l’eau et le café sont inclus. Les vins du domaine et des sodas seront également proposés à prix caveau.

Une soirée alliant musique live, gastronomie et découverte des vins du Domaine Saint-Hilaire, dans un cadre chaleureux et convivial. .

Domaine Sainte-Hilaire Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 24 00 08 info@domainesaint-hilaire.com

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English : SOIRÉE JAZZ DOMAINE SAINT-HILAIRE

Enjoy an evening of jazz at Domaine Saint-Hilaire with The Smoky Notes. On the program: live concert, gourmet meal and tasting of Domaine Saint-Hilaire wines in a friendly, summery atmosphere.

L’événement SOIRÉE JAZZ DOMAINE SAINT-HILAIRE Montagnac a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34