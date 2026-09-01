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AGENDA · Châteauroux

Soirée Jazz Piano Bar Châteauroux

vendredi 25 septembre 2026 · Châteauroux

Soirée Jazz Piano Bar Châteauroux

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Rue Alfred Dauvergne
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Châteauroux

Soirée Jazz Piano Bar

Rue Alfred Dauvergne Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Le Best Western Plus Hôtel Colbert vous propose une soirée piano bar !
Avec Charlotte Taboyer pour une soirée d’exception.   .

Rue Alfred Dauvergne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 70 00 

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English :

The Best Western Plus Hôtel Colbert invites you to a piano bar evening!

L’événement Soirée Jazz Piano Bar Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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