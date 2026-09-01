Soirée Jazz Piano Bar Châteauroux
vendredi 25 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Soirée Jazz Piano Bar
Rue Alfred Dauvergne Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Le Best Western Plus Hôtel Colbert vous propose une soirée piano bar !
Avec Charlotte Taboyer pour une soirée d’exception. .
Rue Alfred Dauvergne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 70 00
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English :
The Best Western Plus Hôtel Colbert invites you to a piano bar evening!
L’événement Soirée Jazz Piano Bar Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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