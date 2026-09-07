AGENDA · Beaumont Saint-Cyr
Soirée Jeux à la bibliothèque, Bibliothèque Anne Marie Duport, Beaumont Saint-Cyr
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Anne Marie Duport · Beaumont Saint-Cyr
Informations pratiques
Soirée Jeux à la bibliothèque Vendredi 2 octobre, 19h00 Bibliothèque Anne Marie Duport Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Soirée jeux de société pour tous
Bibliothèque Anne Marie Duport 1 bis rue Haute, 86490 Beaumont Saint-Cyr Beaumont Saint-Cyr 86490 Beaumont Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@beaumontsaintcyr.fr »}]
Biblis en folie 2026
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