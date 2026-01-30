Soirée Jeux au Centre Culturel de Brive, Centre Culturel Brive, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Soirée Jeux au Centre Culturel de Brive Vendredi 9 octobre, 20h00 Centre Culturel Brive Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

Soirée Jeux au Centre Culturel de Brive

Le Centre Culturel de Brive organise une nouvelle soirée jeux de société.

Vous y ferez des rencontres, découvrirez des jeux…

Des tables vous attendent avec de nouveaux partenaires pour jouer.

Centre Culturel Brive 31 Avenue Jean Jaurès, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Le Centre Culturel de Brive organise sa traditionnelle soirée jeux de société jeux brive