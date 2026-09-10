Soirée Jeux, Bibliothèque Villejean, Rennes

Informations pratiques

Soirée Jeux Vendredi 6 novembre, 17h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T17:30:00+01:00 – 2026-11-06T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-06T17:30:00+01:00 – 2026-11-06T20:30:00+01:00

Une soirée ludique placée sous le signe de la convivialité, pour s’amuser en famille ou entre amis. A la découverte de jeux de société captivants et drôles, avec un focus sur les jeux qui accompagnent les personnes apprenant le français (FLE).

Tout public.

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr

Jeux de société pour tous et accompagnement à l’apprentissage du français

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