Soirée Jeux Salle des fêtes Cour-Maugis sur Huisne

Soirée Jeux

Salle des fêtes Boissy Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 17:00:00

fin : 2026-11-21 21:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Soirée jeux à la salle des fêtes de Boissy-Maugis plus de 200 jeux pour tous les âges. Entrée gratuite. Une organisation du comité des fêtes de Boissy-Maugis en partenariat avec la ludothèque Coeur du Perche.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Boissy Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 90 72 ludodheque@coeurduperche.fr

L’événement Soirée Jeux Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-12-19 par OT CdC Coeur du Perche