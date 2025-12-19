Soirée Jeux Salle des fêtes Cour-Maugis sur Huisne
Soirée Jeux Salle des fêtes Cour-Maugis sur Huisne samedi 21 novembre 2026.
Soirée Jeux
Salle des fêtes Boissy Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne
Début : 2026-11-21 17:00:00
fin : 2026-11-21 21:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Soirée jeux à la salle des fêtes de Boissy-Maugis plus de 200 jeux pour tous les âges. Entrée gratuite. Une organisation du comité des fêtes de Boissy-Maugis en partenariat avec la ludothèque Coeur du Perche.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Boissy Maugis Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 90 72 ludodheque@coeurduperche.fr
English : Soirée Jeux
