Soirée Jeux Espace Armand Veille Crottet

Crottet

Soirée Jeux

Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’équipe de la bibliothèque vous convie à sa soirée jeux. Une bonne façon de passer un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir des jeux !

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Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque@crottet.fr

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English :

The library team invites you to its games evening. A great way to spend a convivial moment discovering or rediscovering games!

L’événement Soirée Jeux Crottet a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle