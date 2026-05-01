Soirée Jeux Espace Armand Veille Crottet
Soirée Jeux Espace Armand Veille Crottet samedi 16 mai 2026.
Crottet
Soirée Jeux
Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’équipe de la bibliothèque vous convie à sa soirée jeux. Une bonne façon de passer un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir des jeux !
.
Espace Armand Veille Bibliothèque Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque@crottet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The library team invites you to its games evening. A great way to spend a convivial moment discovering or rediscovering games!
L’événement Soirée Jeux Crottet a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
À voir aussi à Crottet (Ain)
- Exposition et ventes de patchworks Crottet 13 juin 2026