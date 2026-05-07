Exposition et ventes de patchworks Crottet
Exposition et ventes de patchworks Crottet samedi 13 juin 2026.
Crottet
Exposition et ventes de patchworks
Salle des fêtes Crottet Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Le Club Passion Patch proposera durant deux jours une exposition de patchworks et différentes réalisations à base de tissus.
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Salle des fêtes Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 06 60 83 passionpatch8@gmail.com
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English :
Club Passion Patch will be holding a two-day exhibition of patchworks and other fabric-based creations.
L’événement Exposition et ventes de patchworks Crottet a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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