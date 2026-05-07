Crottet

Exposition et ventes de patchworks

Salle des fêtes Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le Club Passion Patch proposera durant deux jours une exposition de patchworks et différentes réalisations à base de tissus.

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Salle des fêtes Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 06 60 83 passionpatch8@gmail.com

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English :

Club Passion Patch will be holding a two-day exhibition of patchworks and other fabric-based creations.

L’événement Exposition et ventes de patchworks Crottet a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle