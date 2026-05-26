Exposition de patchworks. Salle polyvalante Crottet
Exposition de patchworks. Salle polyvalante Crottet samedi 13 juin 2026.
Crottet
Exposition de patchworks.
Salle polyvalante Place Armand Veille Crottet Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Les membres du club Passion Patch de Crottet proposeront, pendant deux jours, une exposition de patchworks et d’autres ouvrages en tissus.
.
Salle polyvalante Place Armand Veille Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 06 60 83 passionpatch8@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Members of Crottet’s Passion Patch club will be holding a two-day exhibition of patchworks and other fabric works.
L’événement Exposition de patchworks. Crottet a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
À voir aussi à Crottet (Ain)
- Veillée détente à la bibliothèque Espace Armand Veille Crottet 29 mai 2026
- Théâtre Salle des fêtes Crottet 30 mai 2026
- La Dictée pour tous Salle des Associations Crottet 1 juin 2026
- Exposition et ventes de patchworks Crottet 13 juin 2026